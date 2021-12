Successo per Le Pive di Punicum. Oggi “Natale a suon di hip hop” alla Cittadella

CIVITAVECCHIA – Successo hanno riscosso, nel pomeriggio di oggi, “Le Pive di Punicum”, a cura di Max Petronilli: il concerto itinerante ha coinvolto le vie del centro, da piazza Fratti a corso Marconi, con arie natalizie suonate da zampogne e ciaramelle.

Oggi, domenica 5 dicembre, si terrà invece il primo degli appuntamenti natalizi che saranno ospitati dalla Cittadella della Musica: si tratta di “Natale a suon di Hip hop”, a cura della compagnia teatrale Mattioli e in collaborazione con ATCL: orario d’inizio alle ore 18.

Si informa inoltre che l’esibizione in programma l’8 dicembre “Sunshine Gospel Choir”, inizialmente prevista all’esterno, a causa del previsto maltempo si terrà presso il Teatro Traiano (sempre con inizio alle ore 18). Per assistervi sarà necessario ritirare i relativi coupon, che saranno in distribuzione a partire da lunedì 6 dicembre, presso il Teatro Traiano, ad orario di botteghino.