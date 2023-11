Staffetta Santa Fermina, modifiche al trasporto pubblico

CIVITAVECCHIA – Si informano gli utenti del Trasporto Pubblico che il giorno 24 Novembre, in occasione della staffetta podistica Santa Fermina, le linee del trasporto urbano subiranno le seguenti modifiche:

Linea 1:

le corse delle ore 07:05 – 08:00 – 08:50 dopo Via Terme di Traiano transita per Via Roma, Via Crispi, Stazione;

Linea 1C:

le corse delle ore 07:35 – 08:15 – 08:55 partenza Stazione, Via Crispi, Via Roma, Via Terme di Traiano e prosegue normale percorso;

Linea 2:

la corsa delle ore 08:10 dopo via Braccianese Claudia percorre Via Isonzo, Via Roma, Via Crispi, Stazione;

Linea 5:

la corsa delle ore 07.15 dopo aver percorso Via Tarquinia (ritorno) percorre Via Isonzo, Via Roma, Via Crispi, Stazione;

la corsa delle ore 08:05 partenza Stazione, Via Crispi, Via Roma, Via Isonzo, Via Braccianese Claudia, Via Tirso, Borgata Aurelia, Via Aurelia Nord, Via Alfio Flores, ZONA INDUSTRIALE, Via Braccianese Claudia, Via XVI Settembre, P.zza Calamatta, P.za V. Emanuele, Viale Garibaldi, FF.SS.;

Linea 6:

le corse delle ore 07:30-08:20 partenza Stazione, Via Crispi prosegue normale percorso fino a Viale Guido Baccelli (Ritorno), che poi prosegue per via Crispi, e termina alla Stazione;

Linea 7:

le corse delle ore 07:30 – 08:10 parte e arriva alla Stazione e non transita per la Cattedrale e Viale Garibaldi.

