Stadio Fattori e Palagrammatico: lo sport riparte grazie al lavoro di squadra

CIVITAVECCHIA – “Dopo anni di immobilismo, la nostra amministrazione ha finalmente sbloccato due progetti fondamentali per la comunità sportiva cittadina: lo Stadio Fattori e il Palagrammatico. Due infrastrutture cruciali, che per troppo tempo sono rimaste ferme a causa di ostacoli burocratici e decisioni passate, ma che oggi vedono una concreta ripartenza grazie a un lavoro attento e determinato”. E’ quanto dichiara l’amministrazione comunale in riferimento a due strutture che sono fondamentali per lo sport cittadino.

“Lo Stadio Fattori, chiuso da decenni, sarà finalmente riaperto con un investimento di 2 milioni di euro, un primo passo per riconsegnare alla città uno spazio storico dedicato allo sport. L’amministrazione è già al lavoro per reperire ulteriori fondi, necessari a garantire una piena fruibilità della struttura e a valorizzarla negli anni a venire.

Il Palagrammatico, invece, ha dovuto confrontarsi con vincoli stringenti legati ai fondi del PNRR, che limitano la capienza a 99 persone. Tuttavia, grazie a un approccio pragmatico e responsabile, è stato possibile individuare una soluzione concreta, che evita la perdita dei finanziamenti e assicura la realizzazione di un impianto funzionale senza gravare sui bilanci comunali.

“Abbiamo trovato una situazione complessa e ferma da anni, ma senza proclami e con grande impegno siamo riusciti a sbloccarla, offrendo finalmente risposte concrete alla città,” dichiara il Sindaco Marco Piendibene, sottolineando come questi interventi si inseriscano in un disegno strategico più ampio per il rilancio delle infrastrutture cittadine. “Lo sport è un elemento fondamentale di aggregazione sociale, e il nostro obiettivo è quello di garantire strutture all’altezza delle aspettative della nostra comunità.”

Per l’Assessore ai Lavori Pubblici, Patrizio Scilipoti, il percorso che ha portato allo sblocco di questi progetti è stato impegnativo e ricco di ostacoli tecnici: “Abbiamo lavorato con metodo e determinazione, affrontando criticità amministrative rilevanti e trovando le soluzioni migliori per la città. Non ci siamo mai fermati e continuiamo a lavorare su più fronti per migliorare le infrastrutture di Civitavecchia.”

Il Delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, evidenzia il valore di questi interventi per il tessuto sportivo locale: “Stiamo ponendo le basi per un nuovo corso dello sport cittadino, con strutture moderne e accessibili. Non abbiamo mai perso tempo e, lavorando in silenzio, abbiamo ottenuto risultati concreti per le associazioni sportive e per tutti i cittadini.”

Un risultato che è stato possibile grazie a uno sforzo collettivo, in cui l’amministrazione ha lavorato fianco a fianco con il personale tecnico e amministrativo. “Un ringraziamento speciale va agli uffici comunali e a tutto il personale tecnico-amministrativo, che con professionalità e dedizione ha supportato il lavoro dell’amministrazione, permettendo di trasformare problemi complessi in soluzioni concrete.”

Questi interventi rappresentano solo l’inizio di un percorso che punta a rafforzare lo sport come motore di crescita e aggregazione sociale. La nostra amministrazione continua a lavorare con serietà e determinazione, senza proclami ma con risultati tangibili, perché il nostro obiettivo è costruire il futuro della città, un passo alla volta”