Solidarietà all’Assessore Daniele Perello dal mondo politico

CIVITAVECCHIA – Solidarietà all’Assessore Daniele Perello dal mondo della politica cittadina dopo l’aggressione avvenuta ieri durante l’incontro con gli operatori del mercato:

«È assolutamente inaccettabile. In tanti anni di esperienza non mi era mai capitato di assistere a una scena del genere» ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco. «Ho fatto del dialogo una scelta nella vita, nel lavoro e in politica, tanto più in una città come la nostra, dove ci conosciamo tutti. Posso capire disaccordo, dissenso e anche censure, ma nessuno può approfittare di questa disponibilità per portare all’interno della massima istituzione cittadina una violenza come quella a cui abbiamo dovuto assistere oggi»

Oltre al Sindaco anche il Consiglio Comunale cittadino condanna il gesto e esprime solidarietà all’Assessore:

«In relazione ai gravissimi fatti avvenuti ieri durante una riunione tra l’Amministrazione Comunale e alcuni operatori del mercato, i Consiglieri Comunali tutti, certi di interpretare il sentimento della comunità politica e sociale, esprimono la più ferma condanna per un episodio che non ha precedenti nella storia della nostra Città. Il Consiglio Comunale oltre ad essere vicino a Daniele Perello, che si trovava a svolgere il suo ruolo istituzionale, sottolinea l’estrema gravità della violazione di un luogo deputato al confronto democratico che mai, anche nelle divergenze più aspre, era arrivato a superare il limite di una violenza così brutale. L’auspicio è che in questa città si recuperi la cultura del confronto civile e che episodi come quello avvenuto ieri non abbiano più a verificarsi. Ci auguriamo che Daniele possa recuperare pienamente e ristabilirsi il più presto possibile»

Lista Tedesco:

“La “Lista Tedesco”condanna con forza quanto accaduto oggi durante l’incontro tra l’amministrazione comunale e gli operatori mercatali.

L’uso della violenza non può e non deve essere consentito in nessun ambito ed in nessuna sede.

Il gruppo augura all’assessore Perello, cui va la più sentita solidarietà, una pronta guarigione“