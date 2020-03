L’Istituto Superiore di Sanità, in risposta dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha dettato nuove indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani in relazione ai pericoli di trasmissione dell’infezione.

In allegato è possibile trovare il documento tecnico dell’ISS e l’ infografica di riferimento, da leggere con cura sia per i cittadini per cui è stata disposta la quarantena, sia per i cittadini non positivi e non in quarantena.