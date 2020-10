SANTA MARINELLA – Un caso di positività Covid in una classe della scuola primaria del Plesso Pirgus a Santa Marinella. E’ il Sindaco Pietro Tidei a renderlo noto. “Oggi pomeriggio – ha fatto sapere – come da protocollo, dalle 17 alle 19.00 sono stati effettuati i tamponi a tutti compagni di classe e insegnanti. La classe rimarrà in quarantena per 14 giorni”.