S. Marinella. Nasce un Comitato contro il progetto di ristrutturazione della Passeggiata

SANTA MARINELLA – Nasce un Comitato contro il progetto di ristrutturazione della Passeggiata di Santa Marinella. Progetto che viene definito “insano” dato che, per il neo Comitato, “si intende affidare la passeggiata e la spiaggia a dei privati che provvederanno di fatto a distruggerla”.

“La nostra terrazza – affermano i suoi referenti – bella e famosa come una cartolina, diventerà così un camminamento quasi del tutto impraticabile, con sopraelevazioni che cancelleranno la vista del mare da via Aurelia. Sarà costruita una struttura (isola) nel mare, devastante dal punto di vista ambientale, che chiuderà l’orizzonte in uno dei pochi tratti panoramici su una costa quasi totalmente cementificata. Il tutto a fronte di un calcolo economico ridicolo, che causerà perdite economiche ingenti alla nostra comunità. Per fermare questo scempio e sostenere la salvaguardia della Passeggiata e il suo restauro, nasce un comitato promotore, che dimostrerà con dati alla mano quanto l’intero intervento sia contro l’interesse della città e dei sui abitanti. Sarà a breve convocata un’assemblea dove si presenterà nel dettaglio lo scempio che il consiglio comunale si appresta ad approvare”.