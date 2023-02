S. Marinella. Mercoledì la consegna dei lavori per la nuova piscina comunale

SANTA MARINELLA – “Mercoledì 8 febbraio alle ore 10.30 saranno consegnate le aree all’impresa per la realizzazione del nuovo stadio natatorio della piscina comunale di via delle Colonie”. Lo annunciano con orgoglio alla cittadinanza il sindaco Pietro Tidei e la consigliera delegata allo sport Marina Ferullo.

“E’ l’ennesima opera importante che questa amministrazione sta compiendo per rendere ancora più vivibile e fruibile il territorio, riqualificando e valorizzando il centro urbano, offrendo alla città sempre più servizi – affermano Tidei e Ferullo – Con un costo complessivo di 1.061.898,01 di euro, di cui una parte finanziata con un mutuo del credito sportivo ed una rientrante nel Pnrr di Città Metropolitana, mercoledì saranno consegnate le aree all’impresa che provvederà ad attuare il primo stralcio dei lavori, realizzando la struttura e la copertura in legno lamellare, conseguentemente la vasca e lo spogliatoio ed infine procederà con il completamento di tutti gli impianti per un costo complessivo di 3.243,34 di euro. Entro l’anno Santa Marinella sarà finalmente dotata di una piscina comunale pubblica, omologata dalla Federazione Italiana del Nuoto (Fin) e con pareri positivi da parte del Coni. Quello di via delle Colonie sarà un impianto che consentirà di svolgere attività agonistiche, di divulgazione e avvicinamento alla pratica del nuoto. Un impianto che si inserisce altresì all’interno della Città dello Sport che questa amministrazione sta portando avanti con progetti e finanziamenti e che oltre alla piscina comunale, comprende lo Stadio Fronti, già realizzato precedentemente, una pista di atletica, un campo da rugby, un potenziamento e una riqualificazione del Palazzetto dello Sport anch’esso con finanziamento di oltre un milione di euro e la realizzazione di nuovi servizi e spogliatoi. Un’area moderna e attrezzata che accoglierà tutte le associazioni sportive di Santa Marinella e del comprensorio e che diventerà punto di riferimento del territorio e della provincia di Roma”.