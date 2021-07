S. Marinella. La Lista Tidei pronta ad uscire dalla maggioranza

SANTA MARINELLA – Resta alta la tensione tra il Sindaco Pietro Tidei e gli esponenti della sua omonima lista civica, che tornano ad invocare una verifica di maggioranza facendo intendere di essere pronti, in caso contrario, ad uscire dalla coalizione di governo.

“La richiesta di verifica nella maggioranza consiliare di Santa Marinella che abbiamo avanzato qualche mese fa e che reiteriamo continuamente nonostante il fatto che il Sindaco Pietro Tidei faccia orecchie da mercante nasce proprio dalla considerazione che la compagine di governo non è più aderente agli effettivi assetti politici cittadini – affermano in una nota congiunta i consiglieri comunali Patrizia Befani, Roberto Angeletti, Danila Verzilli, Jacopo Iachini e gli assessori Roberta Gaetani ed Andrea Bianchi – Proprio ieri il Partito Democratico ha di fatto sfiduciato i propri consiglieri comunali e l’azione amministrativa è impantanata tra beghe personali e progetti che nessuno vuole appoggiare più. La verifica è un momento di condivisione democratica, è un passaggio importante per confermare la legittimazione di governo di un Sindaco troppo impegnato su altri fronti. Se qualcuno, tra assessori e consiglieri comunali, ha paura della verifica significa che ha a cuore più i propri interessi, la propria immagine che il bene della nostra Città. Questo i cittadini, troppo spesso considerati solo contribuenti paganti, non lo dimenticheranno facilmente”.