S. Marinella. Firmato accordo d’intesa tra Comune e GATC per Castrum Novum

SANTA MARINELLA – “Firmato accordo d’intesa tra il Comune di Santa Marinella e l’Associazione Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC) per lo svolgimento di attività didattiche e di valorizzazione presso il “Parco Archeologico di Castrum Novum”.

Lo rendono noto il sindaco Pietro Tidei, la consigliera delegata al marketing territoriale Paola Fratarcangeli e il direttore del Polo Museale Civico dott. Flavio Enei.

“Questa amministrazione – afferma Tidei – si è sempre adoperata per la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed archeologico del territorio tramite il Polo Museale Civico, coinvolgendo realtà locali ed extra comunali, incentivando forme di associazionismo mirate all’impegno civico. In questi 20 anni la sinergia con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite si è sempre più rafforzata, in particolare a partire dal 2010 con il Progetto Castrum Novum riconosciuto e patrocinato dal Ministero per i Beni Culturali, che ha visto impegnati sul campo ricercatori di varie Università europee, dalla West Bohemian University di Pilsen all’Institutum Romanum Finlandiae, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia insieme ai volontari del GATC. Un’importante collaborazione diventata sempre più proficua negli anni, che ha contato non solo una folta presenza di visitatori, anche studenti, professori, volontari e archeologi che si sono occupati della manutenzione, del restauro e della valorizzazione del sito. Il Progetto Castrum Novum, finanziato dalla Regione Lazio, prevedrà la realizzazione di un nuovo parco archeologico con una passerella sul mare ed un centro visite situato presso l’area di scavo. Con la firma del protocollo d’intesa, il GATC si impegna a rendere funzionali i servizi di accoglienza e la logistica dei ricercatori impiegati negli scavi, a promuovere progetti per la conoscenza dei beni culturali con gli istituti scolastici locali ed a valorizzare i beni archeologici presenti sul territorio. Si impegna inoltre a proseguire l’opera di valorizzazione del piano di sviluppo dei beni culturali ed a presidiare la struttura del centro per gli usi relativi alle attività scientifiche e divulgative effettuate in collaborazione con gli Enti e le Associazioni del territorio”.