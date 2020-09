S. Marinella. Chiusura delle filiali di Intesa-San Paolo, Tidei annuncia battaglia

SANTA MARINELLA – Il Sindaco Pietro Tidei contrariato dall’annuncio della chiusura delle filiali banca Intesa-S.Paolo di Santa Severa e di via Aurelia-Maiorca. Il Primo cittadino, informato della decisione assunta dai vertici dell’istituto di credito, ha già annunciato che l’amministrazione comunale si opporrà in ogni modo ed in ogni sede per evitare gli inevitabili disagi alla popolazione di entrambe le cittadine.

“Questa mattina ho ricevuto nel mio ufficio – afferma il sindaco – due dirigenti del gruppo bancario che mi hanno comunicato l’irrevocabile decisione di chiudere l’agenzia di via Giunone Lucina a Santa Severa e la filiale di via Aurelia già operativa solo come sportello avanzato. Mi sono da subito opposto fermamente chiedendo ai due funzionari di riferire ai vertici regionali e nazionali di Intesa-S.Paolo che non accetteremo passivamente una scelta aziendale a mio parere più che discutibile, che va ad interrompere un servizio di pubblica utilità e che avrà delle pesanti conseguenze per gli abitanti ma soprattutto per tutti gli operatori economici del comprensorio. A pagare lo scotto maggiore saranno soprattutto i residenti, i commercianti e le migliaia di villeggianti della frazione turistica di Santa Severa, una località che durante il periodo estivo arriva ad ospitare oltre 30 mila persone e che, a differenza di Santa Marinella si troveranno senza più un presidio bancario nel territorio. A giorni convocherò un’assemblea pubblica con i cittadini in particolare con quelli che risiedono a Santa Severa e insieme valuteremo tutte le iniziative da adottare, a tutti i livelli per indurre i responsabili di Intesa-S.Paolo a tornare sui propri passi”.

“Sarà una battaglia difficile ma non molleremo – conclude Tidei – Mi auguro che esistano ancora i margini per una trattativa e che l’istituto bancario possa ancora revocare un provvedimento inaccettabile che potrebbe anche indurre i correntisti a scegliere di operare con un’altra banca del territorio. La nostra battaglia è solo all’inizio e sono fiducioso ancora che riusciremo a raggiungere il risultato sperato”.