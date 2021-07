S. Marinella. Accuse di fuoco a Tidei dalla sua stessa Lista Civica

SANTA MARINELLA – Sembra rottura tra il Sindaco Pietro Tidei e la parte di maggioranza nata dalla sua omonima Lista civica. In un perentorio comunicato i consiglieri comunali Patrizia Befani, Roberto Angeletti, Danila Verzilli e Jacopo Iachini e gli assessori Roberta Gaetani e Andrea Bianchi tornano a invocare una verifica di maggioranza, accusando il Primo cittadino di obiettivi personali nella gestione politica dell’Amministrazione e di voler modificare la maggioranza stessa uscita dalle urne.

“Accogliamo le dichiarazioni del Sindaco Tidei oggi sulla stampa con il sorriso comprensivo che si può fare davanti alle dichiarazioni di fantasia del figliolo scapestrato e un po’ burlone – affermano i sei esponenti – Accogliamo anche con dispiacere la notizia che il Pietro Tidei grande stratega della politica è andato definitivamente in pensione lasciando il palcoscenico al guitto improvvisatore. Non riusciamo a comprendere come mai a molti mesi di distanza dalla nostra richiesta di verifica della maggioranza di governo lui intenda saltare, anche se lo smentisce continuamente innanzitutto a se stesso, questo passaggio democratico per modificare la maggioranza che lo sostiene con un colpo di mano contraddicendo anche il responso delle urne e travolgendo la volontà dei cittadini Esistono dei passaggi determinanti che riguardano opere e sistemi che stanno a cuore al primo cittadino e che sembrano il solo obiettivo nel suo mirino personale, cose come l’edificabilità della zona 167, i project financing e molte altre che a parte costruzioni di fantasia non possono prescindere dall’approvazione democratica nella sede legittima. Potrebbe essere quella, e quella sola – concludono – la sede per ridiscutere tutte le questioni rimaste aperte e sulle quali il primo cittadino non ha mai voluto aprire un confronto”.

A stretto giro di posta la replica di Tidei, che prova a stemperare i toni, respingendo l’accusa di una campagna acquisti all’esterno della maggioranza e parlando più semplicemente di “larghe intese”, per quanto nella sostanza il concetto non cambi: “Si sta lavorando solo per creare in questa fondamentale fase di rilancio e sviluppo della città, finalmente uscita dal default, una maggioranza la più ampia e la più coesa possibile – afferma il Primo cittadino –Non è certo il tempo delle inutili chiacchiere o delle illazioni. Ed è per questo motivo che in più occasioni ho tenuto solo a precisare che sarebbe bello poter varare un progetto condiviso con tutte le forze sane di questa città, sia che si tratti di movimenti che di sigle politiche, purché desiderosi di voler dare il proprio contributo per il bene della collettività. Ci tengo anche a ribadire che, fino a quanto momento contrariamente a quanto apparso anche negli ultimi giorni su taluni organi di stampa non è stato mai fatto nessun nome su possibili (per qualcuno paventate) entrate in maggioranza di esponenti del centro destra o di altre partiti. Vero invece che si potrà procedere, a breve a una verifica di maggioranza per valutare se i singoli componenti della squadra di governo cittadino abbiano raggiunto i loro obiettivi programmatici e nel caso intervenire per ottimizzare la distribuzione di incarichi e deleghe e traghettare cosi Santa Marinella verso quella che ho già avuto modo di dire dovrà essere una fase di rinascita che fa seguito anche al non facile risanamento dei conti pubblici che ci ha visto impegnati in questi primi due anni di amministrazione segnata dalla pandemia che ha reso tutto più difficile. Nonostante questo abbiamo raggiunto il primo traguardo, ovvero la fine del dissesto ora non resta che lavorare anche per mettere a frutto i tanti finanzianti ottenuti, oltre 10 milioni di euro e cambiare il volto della città”.