Rinviato il sit in all’istituto Alberto Guglielmotti

CIVITAVECCHIA – Dai rappresentanti d’istituto del Liceo Alberto Guglielmotti di Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Abbiamo deciso di rimandare il sit in dal momento che è stato trovato un accordo con la dirigenza e sono stati fissati degli incontri con città metropolitana per sottolineare le problematiche che ha la scuola. Inoltre sono stati istituiti dei comitati dove saranno presenti anche studenti per discutere e organizzare la gestione della scuola. Chiaramente qualora non si dovessero rispettare gli accordi raggiunti o qualora dovesse presentarsi disagio all’interno nella scuola, noi rappresentanti non ci pensiamo due volte a fare un’azione di protesta.”