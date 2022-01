Regione. Minnucci (Pd): “Covid, bene fondi regionali per prevenire disagio psichico”

ROMA – “La crisi sanitaria non ha fatto soltanto vittime tra i più fragili dal punto di vista sociosanitario e messo sotto scacco il mondo del lavoro, ha anche creato un vuoto dì socialità che ha fatto esplodere situazioni di disagio psichico soprattutto tra i giovani e i giovanissimi. Abbiamo dibattuto ampiamente sul tema in consiglio, ed al riguardo sono stato primo firmatario di una mozione che affrontava la questione a viso aperto. Per questo accolgo come un’ottima notizia il fatto che la Regione Lazio abbia stanziato un fondo di due milioni e mezzo dedicato all’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico rivolto in primo luogo alle giovani generazioni ed ai soggetti più fragili. È un segnale di un cambio di passo, un investimento che dimostra che la Regione non lascerà indietro nessuno nell’uscire da questo momento difficile”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del PD, Emiliano Minnucci.