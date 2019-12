FIUMICINO – Pronta la mobilitazione contro la discarica a Tragliatella. Gli abitanti del comprensorio, riuniti nel “Comitato No alla Discarica” sono sul piede di guerra e e sabato 28 dicembre, alle ore 10:00, saranno in strada sulla via Braccianese per manifestare il loro dissenso contro il progetto che vuole trasferire sul territorio i rifiuti della Capitale.

“Regione Lazio e Comune di Roma sembra abbiano definito come sito per la discarica definitiva di Roma la cava a via Alpignano, in località Tragliatella-Campitello – affermano dal Comitato – Noi siamo contrari a questa scelta dissennata. Non comprendiamo come sia possibile pensare di realizzare una discarica in quel punto. Ci sono due insediamenti urbani, Fosso Pietroso e Tragliatella Campitello, che distano rispettivamente 200 e 450 metri. A meno di un chilometro dalla cava ci sono una scuola materna, e una comunità di recupero, il sito nasce a ridosso di un corso d’acqua e di beni sottoposti a vincolo archeologico. Non è solo la distanza dalle case e dalle altre costruzioni a rendere questo sito non idoneo anche la viabilità che sarà interessata dal transito dei camion, non sopporterebbe tale eventualità. La cava si trova su una strada consortile, nota come ‘sfascia carrette’, una strada stretta, che già è al collasso, e che si immette sulla via Braccianese, una delle strade con maggior numero di incidenti di tutta la regione. L’area presenta già molti problemi dal punto di vista ambientale, in quanto nelle vicinanze sono già presenti il deposito di scorie nucleari dello stabilimento ENEA-Casaccia, l’ex-discarica di Cupinoro, l’impianto di compostaggio di Maccarese, le antenne di Radio Vaticana e il depuratore Cobis di ACEA. Come comitato in difesa di Tragliatella vogliamo dire con forza che la scelta di affidarsi, nel 2020, alle discariche come soluzione dei rifiuti, è anacronistica e fa tornare la capitale indietro di decenni. Roma ha una percentuale di raccolta differenziata ferma al 42%, così non è possibile effettuare una virtuosa politica di riciclo. Dove sono finiti i proclami del ‘rifiuti zero’?!”.

Sabato 28, dunque, la manifestazione di protesta. “Ci incontreremo a via di Tragliatella incrocio via Braccianese e sfileremo pacificamente, ma determinati a non permettere a nessuno di violentare il nostro territorio fino a via Anguillarese, dove apriremo il dibattito nel parcheggio antistante l’ufficio postale – concludono dal Comitato – Non c’è nessuna ragione perché Tragliatella ospiti una discarica, la soluzione annunciata non rispetta nessuna delle norme a tutela dell’ambiente, non siamo disposti ad assistere allo scempio del nostro territorio!In campagna si piantano semi, non rifiuti”.