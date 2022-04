Presentata l’edizione 2022 del Palio Marinaro di Santa Fermina

CIVITAVECCHIA – Si è svolta lo scorso 12 aprile presso la sala della Fondazione CARICIV la conferenza stampa per la presentazione del Palio Marinaro di Santa Fermina organizzato dall’associazione Mare Nostrum 2000.

La manifestazione del Palio Marinaro è entrata oramai stabilmente da anni nel palinsesto dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona. Il presidente Sandro Calderai ha aperto la conferenza ringraziando la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia e la sua presidente Gabriello Sarracco, le autorità presenti, la voce del Palio, la giornalista Romina Mosconi, le hostess allieve dell‘Istituto Stendhal di Civitavecchia, le testate giornalistiche e televisive. Patron Calderai ha poi ricordato: “Lo scorso anno, quando ci siamo trovati a programmare le attività per il 2022, venivamo dalla rinuncia forzata causa Covid-19 ai Pali Marinari di S. Fermina ed. 2020 e 2021, assenza solo in parte recuperata con il: Concorso Fotografico on line ”Il Palio Marinaro in uno scatto” e con il Palio Marinaro della Ripartenza tenutosi il 25 e 26 aprile 2022. La nostra associazione, confortata anche buon andamento della situazione pandemica in corso in quel momento, con spirito propositivo ed ottimistico, anche se con le dovute cautele e in presunzione di reale totale svolgimento subordinato alla situazione pandemica alla data prevista per l’attuazione della manifestazione e a esigenze logistiche-organizzative, ha ritenuto che si potessero intraprendere le attività per la preparazione e organizzazione allinterno del Porto Storico del Palio Marinaro in onore di Santa Fermina programmandolo per i giorno 23 e 24 aprile prossimo. Siamo convinti che il Palio in onore di Santa Fermina sia espressione di competizione sportiva locale, dal forte significato religioso di devozione alla Santa e simbolico nel segno della tradizione cittadina per i festeggiamenti in onore della Santa Patrona”.

La Mare Nostrum, nell’organizzare il Palio Marinaro 2022, ha dovuto fare i conti con la quarta ondata “che ci ha costretti ad una nuova forzosa sospensione delle attività di preparazione al Palio sino alla metà di febbraio – ha proseguito Calderai – alla ripresa delle attività ci siamo trovati ad affrontare diverse problematiche, che neanche la fine dello stato di emergenza è riuscito ad attenuare e che hanno inciso nel reclutamento degli equipaggi senior e junior e in alcuni casi ci ha costretti a rimodulare il programma, come per la rinuncia la progetto degli aquiloni e probabilmente del torneo di biliardino per finalità benefiche”. Il rischio più grande per gli organizzatori è statodi non poter disputare il Palio per la indisponibilità di un approdo dedicato da utilizzare per la preparazione degli equipaggi, carenza più volte denunciata in questi anni. Fortunatamente questa volta ci è venuto in soccorso il titolare dei Cantieri Navali Ulisse Alessandro Barone che ringrazio per la disponibilità e sensibilità dimostrate a favore del Palio Marinaro”.

Non sarà quindi il Palio dei Grandi Numeri ai quali eravamo abituati, ma si farà grazie ad atlete/i, associazioni e personale volontario della ASD Mare Nostrum 2000 che “nonostante le difficoltà, con amore e dedizione – ha aggiunto ancora Calderai – hanno voluto a tutti i costi onorare con la loro presenza questa antica tradizione cittadina e che ringrazio ufficialmente”.

Il Palio si terrà nei giorni 23-24 Aprile 2022 e comprenderà le gare sportive del 43° Palio Marinaro di S. Fermina tra i Nuovi Rioni Storici di Civitavecchia cat. Junior e Senior che si disputerà il 23 Aprile e le regate del 14° Palio Marinaro dei Tre Porti cat. senior, tra le marinerie di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta open agli approdi del litorale tirrenico che si disputerà il 24 aprile. La novità di quest’anno è l’edizione inaugurale del Palio Marinaro dei Tre Porti cat. Junior riservata agli Istituti Nautici di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.