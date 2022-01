Porrello presenta un ordine del giorno in Regione per l’attivazione e consolidamento delle Hydrogen Valleys

ROMA – “Civitavecchia deve diventare il polo energetico del futuro, non del passato. Quest’affermazione è stata ripetuta più volte nell’ultimo periodo dagli attori protagonisti della transizione ecologica ed io sono il primo a sostenerlo. Per questo nei giorni scorsi ho depositato in consiglio regionale un ordine del giorno per l’attivazione ed il consolidamento delle Hydrogen Valleys”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale, che spiega: “L’idrogeno è infatti una delle risorse del futuro e con l’avanzare delle tecnologie rivestirà un ruolo sempre più fondamentale. Con l’ordine del giorno, che spero sarà approvato a breve, si vuole consolidare l’Hydrogen Valley attivata a Civitavecchia, impegnando le risorse regionali previste dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità per la realizzazione di una stazione di produzione e distribuzione di idrogeno verde in loco e l’acquisto di autobus ad idrogeno da utilizzare sia ad integrazione della linea attivata nell’ambito del progetto LIFE3H (linea TPL porto-città, ossia banchine crocieristiche-stazione ferroviaria) che su linee COTRAL in ambito extraurbano. Tali azioni andranno integrate nel redigendo Piano di Investimento Esecutivo del PSNMS (piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile) regionale e dovranno favorire l’attivazione di nuove Hydrogen Valleys nel territorio regionale e un approccio sistemico e interregionale del relativo sviluppo progettuale. Lo sviluppo di Hydrogen Valleys permette di attrarre risorse esogene e favorisce la creazione di posti di lavoro qualificati e di percorsi di alta formazione; inoltre essere pionieri sulla mobilità ad idrogeno ci permetterà di acquisire un vantaggio competitivo sul mercato, costituendo un punto di riferimento sul piano nazionale e un attrattore di risorse pubbliche e private in grado di attivare plurime linee di sviluppo.”