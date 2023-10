Pietro Tidei:” L’epoca della caccia alle streghe è finita ieri”

SANTA MARINELLA – Dal Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei riceviamo e pubblichiamo:

“Il consiglio comunale di oggi ha un ‘agenda seria di soluzioni a problemi seri. L’ epoca dalla caccia alle streghe è finita da ieri quando il Gup ha rinviato a giudizio il consigliere Roberto Angeletti l’imprenditore Fabio Quartieri Fabrizio Fronti e Giuseppe Salomone .Sfascisti senza memoria e senza alcuna considerazione della giustizia hanno tentato di inscenare una sorta di processo del popolo contro il sindaco che, in nessun modo è imputato, che ha denunciato la corruzione e che ha pagato le conseguenze subendo una campagna diffamo ria e di attacchi sulla sfera privata . l’Irresponsabile leggerezza di chi scende in piazza contro la persona e non contro l’avversario politico, contro la città e non a favore della legge, spinto dai sussurri dei bar anziché dalle grida di chi è stato profondamente leso in questa vicenda f conferma che , l’assoluta priorità è il ripristino di una convivenza civile e del senso della legge. Chi oggi grida dagli all’untore, ieri saccheggiava i conti comunali, fino al dissesto finanziario, preceduto da quello morale”