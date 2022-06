Parte da Cecina l’11 edizione dell’International Tour Film Festival

CIVITAVECCHIA – Inizia martedì 7 giugno da Cecina, in collaborazione con l’I.S.I.S. Marco Polo, l’11 edizione dell’International Tour Film Festival, il festival internazionale del cinema organizzato da Civitafilm, o per meglio dire le tappe estive di avvicinamento a quella che sarà la kermesse conclusiva a Civitavecchia (4/8 ottobre), dove anche quest’anno sfileranno tanti personaggi famosi, si potranno vedere tante prime assolute e si terranno tutte le premiazioni dei vincitori.

A Cecina si parlerà della Costituzione Italiana con proiezione di video degli studenti in gara e l’intervento del Dott. Ezio Sina, presidente di Apidge Italia, e del prof. Gaetano D’Angelo del liceo Guglielmotti di Civitavecchia, che coordina per il festival le opere provenienti da tutta Italia e da alcuni istituti italiani all’estero. Subito dopo importante trasferta in Turchia (14-18 giugno) alla 7a edizione del Festival Turistico a Gaziantep in Anatolia, dove presenzieranno in giuria Piero Pacchiarotti e Francesco Capuano, nei propri ruoli di Presidente e Direttore Operativo.

“In Turchia – spiega lo stesso Pacchiarotti – sarà inoltre proiettato il format “Streat Food”,puntata zero decisamente incompresa alcuni anni fa dalla nostra “nomenclatura” cittadina e che invece sta riscuotendo molto successo ed anche ricevendo alcuni premi in vari festival internazionali. L’idea di base, ancora valida ma bloccata dalla mancanza di fondi, è quella di creare una serie di puntate per ogni paese del nostro comprensorio promuovendolo in TV, sui social e nei numerosi festival del mondo. La missione di Civitafilm rimane quella di promuovere il nostro splendido territorio ricco di storia, cultura, tradizioni e buon cibo – ha dichiarato Piero Pacchiarotti – compito arduo in mancanza di sinergie collegate tra loro, ma noi ormai lo facciamo da anni e solo per amore della nostra città. Il tour proseguirà con altre tappe già confermate sul territorio che saranno comunicate a brevissimo con l’intero programma”.