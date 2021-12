Ordinanza di Zingaretti: obbligo di mascherina anche all’aperto in tutto il Lazio

ROMA – A partire da giovedì 23 dicembre nel Lazio sarà obbligatoria la mascherina anche all’aperto.

“L’ordinanza – commenta il consigliere regionale del M5S Devid Porrello – è stata firmata dal governatore Zingaretti ed è una misura di prevenzione resasi necessaria in virtù dell’evolversi del quadro epidemiologico nazionale e regionale. La nostra regione fin dall’inizio della pandemia è stata attenta a mettere in campo tutte le azioni necessarie per limitare il fenomeno della diffusione del Covid ed il fatto che il Lazio sia stato in zona rossa per un numero molto limitato di giorni conferma la bontà del nostro operato. Invito quindi tutti gli abitanti della Regione Lazio ad una attenta osservanza dell’ordinanza per la tutela della salute nostra e di chi ci sta intorno: stiamo vivendo un momento molto delicato e c’è bisogno della massima collaborazione di tutti”.

Maggiori dettagli sull’ordinanza al seguente link:

https://www.regione.lazio.it/notizia/covid-zingaretti-ordinanza-mascherine-all-aperto-tutto-lazio