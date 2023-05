Nuovo rimpasto per la giunta Tedesco: Perello e Zacchei sostituiscono D’Ottavio e Napoli

CIVITAVECCHIA – Il Sindaco Ernesto Tedesco ha ricevuto questa mattina le dimissioni degli Assessori Roberto D’Ottavio e Cinzia Napoli dagli incarichi che ricoprivano. Ha quindi firmato il decreto con la nomina di due nuovi assessori.

Si tratta di Daniele Perello (con delega a lavori pubblici, manutenzioni, parcheggi pubblici e privati, difesa e sicurezza del suolo, edilizia scolastica, terme, progetto Via Betti) e Deborah Zacchei (con delega a servizi sociali, politiche per minori e famiglie, politiche giovanili e diritti degli adolescenti, educazione e creatività giovanile, terzo settore, pari opportunità, formazione professionale, politiche per le abitazioni, rapporti con il Consiglio Comunale, gentilezza).