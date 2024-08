Musolino: ” L’assegnazione dei 35 milioni dal Mit rappresenta un punto di svolta per Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – “La notizia dell’assegnazione da parte del Mit dei 35 milioni al porto di Civitavecchia per l’acquisto dell’area denominata Polo di convergenza turistica Civitavecchia Porto – Fiumaretta e per la realizzazione dell’asse stradale per una nuova viabilità di accesso al porto, tramite acquisto e la riqualificazione dell’area di proprietà dell’ex cementificio Italcementi, certifica, ancora una volta, quanto il Governo sia sempre molto attento allo sviluppo infrastrutturale del porto di Civitavecchia e del suo territorio. Fiumaretta sarà così finalmente destinata alla sua naturale vocazione di area a servizio del porto.

Voglio esprimere un sentito ringraziamento per il grande lavoro del Ministro e Vicepremier Salvini e del ministero, certi che questa operazione possa rappresentare un punto di svolta importante per il futuro di Civitavecchia”.

Lo dichiara il Presidente dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino.