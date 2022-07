Miss Italia torna a Civitavecchia dopo 17 edizioni di assenza

CIVITAVECCHIA – La finalissima di Miss Italia Lazio, evento clou del tour regionale del Concorso Nazionale Miss Italia, per l’assegnazione del prestigioso titolo di Miss Lazio 2022, si terrà nella meravigliosa cornice di Porta Livorno, il 15 settembre a partire dalle ore 21:30.

“A nome mio personale e del Concorso Nazionale Miss Italia – dichiara il Dott. Mario Gori, Amministratore Unico della Delta Events Srls, esclusivista del Concorso per la regione Lazio- ringrazio l’Amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Avv. Ernesto Tedesco, per aver voluto il concorso a Civitavecchia. L’iniziativa è stata riportata grazie all’Assessore al Turismo Avv. Emanuela Di Paolo, dopo una lunga assenza durata ben diciassette edizioni”.

Prosegue il Dott. Gori: “Siamo davvero orgogliosi, Civitavecchia è una delle più belle e importanti città del Lazio; un palcoscenico perfetto per celebrare la bellezza italiana”.

Civitavecchia torna quindi ad ospitare la bellezza e il glamour con uno suggestivo show che sarà dedicato a due delle eccellenze del made in Italy: la moda, con in passerella le creazioni di noti stilisti coordinati dal grande Franco Ciambella, ed il cinema, attraverso un tributo a otto dive del cinema e della tv italiana lanciate proprio da Miss Italia, protagoniste di altrettanti videoclip, uno per ogni decennio: Silvana Mangano, Sophia Loren, Stefania Sandrelli, Anna Kanakis, Maria Grazia Cucinotta, Anna Valle, Miriam Leone, Giusy Buscemi.

A rendere ancor più scintillante lo show, sarà la contemporanea presenza della Miss Italia in carica Zeudi di Palma (2021) e di colei che l’ha preceduta nell’Albo d’Oro del Concorso, ossia la laziale Martina Sambucini (2020), che affiancherà nella conduzione la bravissima Margherita Praticò.

L’Assessore al Turismo Avv. Emanuela Di Paolo esprime soddisfazione: “Stiamo da tempo lavorando per fare in modo che i nostri siti più belli possano vivere ed essere conosciuti attraverso eventi culturali e manifestazioni che fanno parte del folclore italiano, come Miss Italia; sono particolarmente felice del tributo alle attrici italiane e della richiestissima partecipazione del concittadino Franco Ciambella, che da sempre con la sua cifra stilistica e la sua arte contribuisce alla promozione del nostro territorio”

Il 12 settembre si terrà la conferenza stampa per presentare nel dettaglio l’evento e le iniziative correlate, tra cui un beauty show che vedrà le miss fotografate negli angoli più suggestivi della città.