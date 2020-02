Milano, Cagliari, Roma: sabato e domenica in piazza per Julian Assange

Tra Sabato e Domenica anche l’Italia si mobilita per chiedere la liberazione di Julian Assange. Ci sono 3 appuntamenti importanti da non perdere nelle principali città italiane Milano, Roma e Cagliari. L’invito è alla massima partecipazione, sarà possibile firmare l’appello del Comitato per la Liberazione di Julian Assange. La storia la conosciamo tutti, Julian è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza e ci sono 117 medici che affermano che è sottoposto a tortura psicologica.

Di seguito le città con gli indirizzi dove poter partecipare

– Milano, sabato dalle ore 17:00 alle 19:30 Piazza del Liberty davanti al consolato UK

– Roma, domenica dalle ore 16:00 alle 19:00 Piazza del Popolo

– Cagliari, sabato dalle ore 10:00 alle 20:00 Piazza Yenne

Le battaglie per i diritti sono il miglior investimento che possiamo fare per noi e per le generazioni future al fine di garantire quelle libertà che sono espressione del potere del popolo. Per questo la liberazione di Assange riguarda ogni singolo individuo. Sono gli Stati Uniti a richiedere l’estradizione del giornalista con il reale rischio a una condanna di 175 anni e per questo vogliamo ricordare le parole di Benjamin Franklin: “Chiunque voglia togliere la libertà di una Nazione deve iniziare a proibire la libertà di parola”

Roberta Piroli