Le indicazioni della Polizia Locale per l’evento Triathlon del 21 e 22 maggio

CIVITAVECCHIA – In occasione della manifestazione sportiva di triathlon 20a edizione Forhans Cup denominato “Tappa 20 e 21 maggio 2023 Civitavecchia Revolution Sport Week-end”, che interesserà diverse vie cittadine, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento il Corpo di Polizia Locale ha comunicato alcuni cambiamenti provvisori nell’utilizzo delle aree di sosta. Gli utenti sono perciò invitati a non lasciare i veicoli in sosta dalle ore 17:00 del giorno 19 maggio 2023 fino a cessate esigenze del giorno 21 maggio 2023, in largo Galli, nell’intera area compresa la parte sottostante tra viale Garibaldi e la piscina “Flores”; dalle ore 06:00 del giorno 20 maggio 2023 fino alle ore 18:00 e comunque fino a cessate esigenze del giorno 21 maggio 2023 su entrambi i lati della carreggiata principale di viale della Vittoria, viale Garibaldi e Calata Laurenti; in largo Plebiscito lato Grosseto del tatto compreso tra viale Garibaldi e via Dalmazia; via Santa Fermina, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi.

La Polizia Locale di Civitavecchia avverte poi che i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del Codice della strada.

Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli, specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione.