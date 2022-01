Ladispoli. Il centrosinistra lancia la candidatura a sindaco di Silvia Marongiu

LADISPOLI – Il centrosinistra si compatta sul nome di Silvia Marongiu candidata sindaco alle prossime amministrative. La candidata del PD raccoglie infatti il sostegno del Movimento Cinque Stelle, Europa Verde, Ladispoli nel Cuore, Articolo Uno e del consigliere comunale Giuseppe Loddo, lanciando ufficialmente la sfida al primo cittadino uscente Grando.

“Le prossime elezioni comunali in calendario nella primavera 2022 ci pongono di fronte all’esigenza di dare una grande risposta di responsabilità ad un territorio in costante mutamento e in forte crisi dopo due anni di pandemia – si legge in una nota congiunta delle cinque forze politiche – Il Covid-19 ha infatti messo a nudo tutti i limiti della nostra economia e posto molte attività ed imprese (soprattutto turistiche, commerciali, artigianali) in una fase di profonda incertezza per il futuro. Una condizione che è possibile superare avviando un cammino comune di ripresa coinvolgendo la città nelle scelte e rilanciando l’azione amministrativa che deve necessariamente fare un salto di qualità, in termini di efficacia ed efficienza, per diventare il motore dello sviluppo locale, sia in campo economico che sociale. Per fare questo è necessario condividere e diffondere quei valori che sono alla base dell’azione politica-amministrativa di un’area civica e progressista: difendere ed ispirarsi alla nostra Costituzione, promuovere un progetto di società fondata su valori di libertà, uguaglianza, giustizia, progresso, solidarietà e pari opportunità. Sarà un percorso difficile ma allo stesso tempo appassionante che si concretizzerà solo con l’aiuto di tutti i Ladispolani che vogliono un cambiamento e che pensano che la politica sia agire nell’esclusivo interesse collettivo lontani dai facili populismi. Noi forze politiche e civiche vogliamo dare alla città una diversa prospettiva di amministrazione, e un nuovo modo di progettare il futuro, partendo appunto dalla scelta della nostra candidata sindaca Silvia Marongiu, 46 anni, laureata in filosofia e specializzata in Relazioni Pubbliche Europee, consulente per un’agenzia di comunicazione di rilievo nazionale. Nella precedente amministrazione consigliera comunale e delegata del Sindaco di Ladispoli all’Integrazione, Cooperazione e Progettazione Europea; da molti anni impegnata con dedizione nell’associazionismo locale e nel mondo della scuola”.

“Silvia, guiderà una coalizione ampia ed inclusiva – prosegue la nota – che ha l’obiettivo di rilanciare Ladispoli in termini di vivibilità, di ripresa economica puntando su un welfare di comunità e implementando nuovi strumenti in grado di connettere ed aiutare tutti coloro che hanno scelto la nostra città come luogo in cui vivere. Per noi è fondamentale il rispetto reciproco e il dialogo; tra i nostri temi principali: innovazione coniugata a sviluppo e sostenibilità, rivoluzione digitale e sociale, cooperazione con i comuni limitrofi per i servizi essenziali, valorizzazione delle risorse naturali ed ampliamento degli spazi verdi a libera fruizione dei cittadini, pianificazione urbana che tenga conto dello sviluppo socio-economico del territorio, turismo non solo balneare ma ambientale e culturale, nuovo approccio delle politiche culturali e giovanili, valorizzazione delle realtà economiche e produttive, mobilità sostenibile pubblica, etc. C’è tanto da fare per Ladispoli. Serve l’impegno per un progetto collettivo ed ambizioso, all’altezza dei sogni e delle speranze dei suoi abitanti. Noi siamo al fianco di Silvia Marongiu ed è per questo che invitiamo i cittadini di Ladispoli a sostenere la sua candidatura”.