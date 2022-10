Ladispoli. Dopo tre anni di stop torna la Sagra del Carciofo

LADISPOLI – “Dopo tre anni di stop forzato, dovuto alla pandemia, nel 2023 potremo finalmente festeggiare la settantesima edizione della Sagra del carciofo romanesco”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che è stata fissata la data della Sagra, realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Ladispoli, che si terrà nella città balneare il 14, 15 e 16 aprile 2023.

“La Sagra del Carciofo – ha proseguito Grando – è per la nostra città il momento più importante dell’anno. Questa edizione sarà particolarmente sentita perché, oltre a festeggiare il traguardo della settantesima edizione, rappresenta un segnale di rinascita e speranza. Lo scorso aprile non avevamo voluto rinunciare alle nostre tradizioni e alla promozione del prodotto identitario del nostro territorio con “Non è la sagra, il mese del carciofo romanesco” che ha riscosso un grandissimo successo. Ora, facendo tesoro anche di questo esperienza, siamo pronti a ripartire con l’obiettivo, lo stesso del 2 aprile 1950, quando si svolse la prima edizione, di divulgare e far conoscere il carciofo romanesco e promuovere la nostra città”.

“Ieri – ha commentato il presidente della Pro Loco di Ladispoli, Claudio Nardocci – abbiamo avuto un primo incontro con i produttori di carciofi di Ladispoli. Nella programmazione terremo conto delle indicazioni e dei suggerimenti che sono emersi. Ci saranno probabilmente delle novità ma l’appeal della Sagra rimarrà sempre lo stesso. Con l’occasione sono stati premiati i produttori che hanno partecipato a “Non è la sagra, il mese del carciofo romanesco”.