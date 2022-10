Il Consiglio comunale dei Ragazzi ricevuto a Palazzo del Pincio

CIVITAVECCHIA – L’incontro che si è svolto a Palazzo del Pincio, durante il quale il sindaco Ernesto Tedesco e l’assessore Cinzia Napoli, insieme al consigliere Matteo Iacomelli e al delegato Manuel Gregori, hanno ricevuto gli studenti che hanno dato vita al “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, è stato uno di quei momenti che, da soli, riescono a smentire i luoghi comuni sui giovani che si disinteressano alle sorti della Nazione.

Come hanno raccontato i protagonisti, negli ultimi anni all’Istituto di Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” è nato il “Consiglio Comunale dei Ragazzi”. In particolare, dopo apposite elezioni svoltesi a maggio 2022, sono stati individuati i nuovi consiglieri, sindaco e vicesindaco. «Il progetto» hanno spiegato, «rientra in una più ampia costruzione didattica di un PCTO dedicato all’educazione civica e alla cittadinanza attiva, denominato “In Re Publica Esse…re”. Nella cornice di questo macro-progetto il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha partecipato a numerosi concorsi indetti dalle Istituzioni nazionali italiane (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) ed è stato promotore di un progetto che ha insignito l’IIS Marconi come “Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo” nel 2022, grazie alla creazione di Radio Marconi Europa e Al Marconi con le Lingue per l’Europa e la Festa dell’Europa e delle Lingue. Queste proposte didattiche, svolte con un approccio esperienziale e peer2peer, si sono dimostrate molto efficaci nel risvegliare quella coscienza civica capace di costruire una cittadinanza attiva, consapevole, inclusiva e solidale».

Alla fine dell’incontro, al centro della foto di rito spiccavano due fasce tricolori, in rappresentanza simbolica del presente e del futuro della nostra città.