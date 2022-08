Il Cartellone dell’Arena Gassman si arricchisce con “Lustrascarpe”

CIVITAVECCHIA – Un ulteriore nuovo spettacolo giunge ad arricchire oltremodo il Cartellone Estivo dell’Arena Gassman: “Lustrascarpe” in concerto. Ciò, mercoledì 17 agosto a partire dalle ore 21:00.

“C’era un tempo in cui gli uomini non avrebbero mai fatto a meno di una sosta sotto i portici dai famosi e ormai lontani lustrascarpe. Così il duo “Lustrascarpe” vuole riappropriarsi di antichi gesti, alla ricerca e alla riscoperta di antiche canzoni. Seduti su di una sedia, sgabello o poltrona e per chi va di fretta anche in piedi, vi offriranno il servizio completo di pulitura e lucidatura con il loro repertorio che va dagli anni ’20 agli anni ’70. Al pubblico resta solo di mettersi comodi, poggiare i piedi e farsi servire con antichi riti; dallo sputo allo champagne, c’è anche chi usa il Brunello o il cognac, ma loro l’alcool preferiranno farvelo gustare e al posto della spazzola e del lucido useranno voce e musica per portarvi indietro nel tempo sulle note di Pier Paolo Pasolini, Luigi Tenco, Garinei e Giovannini e soprattutto Gabriella Ferri. Con questo concerto-spettacolo vogliamo raccontare di una Roma che non c’è più. Non c’è più come la voce della più grande artista romana di tutti i tempi: Gabriella Ferri. Il suddetto avrà la durata di due ore circa. Si alterneranno canzoni, monologhi della tradizione romanesca e parti musicali senza intervallo”.

In scena Valentina De Giovanni (voce) e Gabriele Elliott Parrini (chitarra e voce).

Biglietto d’ingresso: 15 euro (degustazione compresa). Info al 328 1224152. Orari botteghino: lunedì / venerdì dalle 17,00 alle 20,00.