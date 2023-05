Gruppo consiliare M5S: “Il consiglio comunale aperto sul mercato lascia ai posteri la triste immagine di un’amministrazione assente”

CIVITAVECCHIA – Un’amministrazione comunale assente, inconsapevole ed incapace. Questa la sintesi di tante ore di consiglio comunale aperto sul mercato, con un lungo susseguirsi di giuste lamentele da parte degli operatori. D’altronde l’accoppiata “revoche & rimpasti” pesa ed eccome nella vita dei cittadini, come abbiamo avuto più volte modo di sottolineare.

Nella pesantissima assenza dell’assessore ai lavori pubblici D’Ottavio, figura al centro dell’ennesima diatriba tutta interna alla maggioranza, i mercatali hanno lamentato non solo l’assenza di un progetto lungimirante più volte annunciato ma mai portato avanti nei fatti, ma soprattutto una mancata cura dei piccoli dettagli, come decoro e pulizia, che rende il lavoro di tutti i giorni più difficile.

E pensare che anche su questo tema l’attuale amministrazione aveva ereditato da noi un progetto già pronto, approvato dalla Soprintendenza e già appaltato, frutto di un lungo lavoro di concertazione con gli operatori e redatto in seguito ad un “bando di idee” destinato ai progettisti. Un progetto pubblico e partecipato.

Le revoche ne hanno impedito una pronta realizzazione, i rimpasti invece impediscono di essere attenti nelle vicende quotidiane.

Un fallimento totale, a cui la sesta Giunta difficilmente riuscirà a dare risposte nell’anno che manca alle elezioni comunali 2024.

Gruppo consiliare M5S