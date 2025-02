” Gli alberi non si tagliano” l’appello per il mercato cittadino

CIVITAVECCHIA – ” Gli alberi non si tagliano” è uno dei tanti messaggi scritti su cartelli e striscioni che ieri sera sono comparsi nell’area del mercato cittadino, in Piazza Regina Margherita. Una protesta che è conseguenza del progetto del nuovo mercato che prevede il taglio degli alberi presenti in quello che è il cuore della città non solo per posizione centrale ma anche per memoria storica. Il restyling dell’area mercato passa quindi con il sacrificio di alberi centenari. Il progetto, va ricordato, è stato elaborato sotto la precedente amministrazione Tedesco e messo a gara dall’attuale amministrazione Piendibene con l’apertura delle offerte prevista per il giorno 6 marzo. Resta da capire se l’attuale giunta riuscirà a contemperare le necessità degli operatori del mercato che da anni chiedono interventi necessari e l’aspetto ambientale con la tutela degli alberi che è stato anche uno dei punti principali della passata campagna elettorale.