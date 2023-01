Giorno della Memoria: “Olocausto vergogna dell’umanità”

CERVETERI – Da Governo Civico Cerveteri riceviamo e pubblichiamo:

“Oggi è il Giorno della Memoria. Il giorno in cui si commemorano i 6 milioni di morti durante il regime nazi-fascista nella seconda Guerra Mondiale. Una data scelta perché fu proprio in questo giorno, del 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz mostrando al mondo gli orrori del nazifascismo.

Una giornata per ricordare le vittime della follia criminale nazi-fascista, per non dimenticare mai gli orrori di quella che è la pagina più buia della storia dell’umanità intera in nome di una assurda teoria della superiorità di una razza rispetto ad un’altra. Oggi, a quasi 80anni da quel drammatico periodo storico, è fondamentale mantenere sempre viva e tramandare il sacro valore della memoria.

Attualmente, nel mondo sono rimasti davvero in pochi a poter testimoniare, con ciò che hanno vissuto sulla propria pelle, quello che realmente sono stati i campi di concentramento nazisti. I rastrellamenti, le deportazioni nei campi di concentramento, famiglie separate alla fine di un infinito e drammatico viaggio in treno e mai più riunitesi, Il filo spinato, le camere a gas, le torture, le violenze, i forni crematori. Quando anche l’ultimo testimone non ci sarà più, dovremo essere noi a farlo sapere alle future generazioni, ai ragazzi e alle ragazze di oggi che rappresenteranno la classe politica e dirigente del futuro, affinché si facciano portatori di un’Europa e un Mondo di pace, di unità e di diritti.

Troppo spesso le cronache ci consegnano vergognosi e preoccupanti episodi di antisemitismo, intolleranza razziale, emarginazione, per razza, sesso o religione. Altrettanto spesso, siamo costretti ad assistere a commenti e dichiarazioni, purtroppo provenienti anche da esponenti politici nazionali, che tendono a minimizzare il dramma della Shoah.

Altri, ne negano addirittura l’esistenza. Anche per questo, oggi, vogliamo rivolgere un pensiero davvero sentito alla Senatrice a Vita Liliana Segre e a Sami Modiano, che con profondo dolore nel cuore e negli occhi, testimoniano ancora tra i giovani e nelle scuole quell’inferno chiamato Auschwitz. A loro, il nostro più sentito ringraziamento.

Come Governo Civico per Cerveteri, l’invito a tutte le Istituzioni di ogni ordine e livello a lavorare sempre di più sulle iniziative legate a questa data così importante e a farlo in particolar modo tra i giovani. Ai Cittadini tutti, a farsi sempre, promotori e portatori del sacro valore della Memoria”.

Governo civico Cerveteri