Firmato il protocollo di intesa tra Pro Loco e Museo Civico di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Firmato il protocollo di intesa tra la Pro Loco di Civitavecchia e il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia – Direzione regionale Musei Lazio.

La Presidente della Proloco, Maria Cristina Ciaffi, e la Direttrice del Museo di Civitavecchia, Lara Anniboletti, hanno tenuto una conferenza stampa questa mattina per presentare alla città il protocollo d’intesa, un’importante sinergia tra enti che permetterà non solo alla città, ma anche ai tanti turisti, di poter scoprire il nostro patrimonio storico e culturale.

“Tra il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia e la Pro Loco cittadina esiste un obiettivo condiviso per l’attivazione di un processo di formazione e di partecipazione di cittadini, turisti e crocieristi per la fruizione del patrimonio storico-culturale di Civitavecchia” – ha dichiarato la presidente Cristina Ciaffi – La collaborazione è nata nel momento in cui la Dott.ssa Lara Anniboletti si è insediata come Direttore del Museo nel mese di marzo 2021.Una intesa che si è concretizzata con la partecipazione della Pro Loco a numerose iniziative messe in campo dalla Direttrice. Uno per tutti i Tableaux Vivant. E poi è nata quella sinergia d’intenti per progetti futuri dando vita a questa nuova alleanza per la cultura. Il lavoro di progettazione e programmazione sta procedendo nei due ambiti principali cultura e turismo.”

“Tra giugno e luglio – ha continuato – sono già in programma delle iniziative che vedranno una partecipazione congiunta o presso il giardino della Cittadella o al Parco archeologico Terme Taurine. A livello turistico stiamo lavorando per poter offrire ai visitatori dei pacchetti che includano una visita sia al museo che alle terme”.

La Dott.ssa Lara Anniboletti ha ribadito come “questa collaborazione, già in essere con diverse iniziative a cui la Pro Loco ha contribuito, definisce una serie di azioni volte alla valorizzazione, alla formazione, utili dal punto di vista culturale – turistico per la città di Civitavecchia. Questa convenzione permetterà di realizzare la collaborazione tra il Museo e l’Associazione Pro Loco in un quadro normativo ben definito. Una attenzione particolare sicuramente per le Terme Taurine, gestite in concessione dal Comune con la Pro Loco, un importante sito storico per la città, le cui testimonianze sono presenti anche all’interno del museo, che merita la giusta attenzione per una narrazione compiuta della storia di Civitavecchia”.