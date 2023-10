FIOM – CGIL: “Sciopero dei metalmeccanici e corteo giovedì 12 ottobre”

CIVITAVECCHIA – E’ previsto per giovedì 12 ottobre lo sciopero con corteo dei metalmeccanici di Civitavecchia organizzato dalla Fiom – Cgil Civitavecchia, Roma nord, Viterbo.

” Per la giusta transizione energetica e per il futuro dei lavoratori dell’indotto Enel TVN”: Riconversione industriale sostenibile della Centrale Torrevaldaliga nord

Mantenimento di tutta l’occupazione e investimenti per aumentarla

Eolico Offshore e realizzazione della filiera produttiva dei componenti

Porto Green Polifunzionale (cantieristica navale, logistica)

Bonifica e ridefinizione dell’area industriale

Investimenti sulle tecnologie rinnovabili

è quanto rivendicano i sindacati che hanno organizzato anche un corteo che partirà dal parcheggio del tribunale per arrivare a piazzale Guglielmotti sotto il Comune.

GIOVEDI 12 OTTOBRE 2023

SCIOPERO: 8 ORE – INTERA GIORNATA/TURNI DI LAVORO

(turno notte 11/12 ottobre)

dei dipendenti delle ditte metalmeccaniche con appalti presso la Centrale TVN

compresi i lavoratori impegnati/assegnati presso altri siti

CORTEO: dal piazzale del Tribunale al Comune di Civitavecchia

concentramento ore 09:00 al parcheggio del tribunale

partenza ore 09:30 arrivo ore 10:00 in piazzale Guglielmotti