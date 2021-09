Festa grande alla Marina con il Palio Marinaro della Rinascita e Ripartenza

CIVITAVECCHIA – Si è svolto nelle giornate del 25 e 26 settembre alla Marina di Civitavecchia il Palio Marinaro della Rinascita e Ripartenza in onore di Santa Fermina, concepito, organizzato e condotto dalla ASD Mare Nostrum 2000, inserito ed integrato all’interno della manifestazione “SETTEMBRE #SPORTINPIAZZA” organizzata dal Comune con tutto l’associazionismo sportivo per ripartire tutti insieme dopo il periodo buio della pandemia.

In particolare il 25 settembre ha avuto luogo il 42° Palio Marinaro di S. Fermina tra i nuovi rioni storici di Civitavecchia: Aurelia, Pantano, Centro Storico, Pirgo, Campo dell’Oro, Cisterna Faro, San Gordiano e San Liborio. Per la cronaca vi hanno preso parte appassionati e appassionate del remo che hanno dato luogo alla nuova formula di equipaggi misti, come per le gare olimpiche. La natura promozionale, non agonistica e non competitiva ha fatto si che primeggiasse il senso della festa, dell’unione, della rinascita e della ripartenza dopo il forzato stop alle tradizioni remiere cittadine dovuto alle restrizioni del Covid-19. Tutti i partecipanti sono stati premiati con la medaglio d’oro ricordo.

Alla manifestazione di carattere preminentemente locale, ha fatto seguito nella giornata del 26 il 13° Palio Marinaro dei “Tre Porti” che ha visto la partecipazione di equipaggi provenienti dalle marinerie di Livorno, Orbetello, Isola del Giglio, Maiori, Minori e, ovviamente, Civitavecchia. Una festosa partecipazione con un sano spirito competitivo ha visto primeggiare, come accaduto nelle passate edizioni, equipaggi alla loro prima partecipazione. Stavolta è toccato a quello di Orbetello. In passato hanno primeggiato alla loro prima volta al Palio dei Tre Porti Isola del Giglio (campione uscente) e Castiglione della Pescaia. Partecipare al Palio dei Tre Porti la prima volta, insomma, porta fortuna. Questo il responso finale del 13° Palio Marinaro dei Tre Porti:

– 1° Classificato: ORBETELLO con: Andrea SANTI, Davide BANTI, Gianluca SANTI, Marco CASETTA e Sergio RAGATZN (T);

– 2° Classificato: LIVORNO con: Davide MANCINI, Kevin VIGANEGO, Yari PANTANI, Simone BOLDI e Chiara FRANGIONI (T);

– 3° Classificato: ISOLA DEL GIGLIO con: Francesco ORLANDINI, Renè GIOIA, Ivan LANDINI, Lorenzo MOLLO e Matteo COPPA (T);

– 4° Classificato: MAIORI con: Gennaro GIORDANO, Ferdinando MONTESANTO, Angelo INGENITO, Lorenzo NOVELLA e Francesco NOIO (T)

– 5° e 6° cl. pari merito CIVITAVECCHIA e MINORI.

Una particolare menzione merita l’equipaggio cittadino composto da veterani del remo che hanno onorato con la loro partecipazione la tradizione cittadina. Un grazie sentito viene rivolto a Dante Cima, Vincenzo Mercuri, Sandro Mondelli, Gennaro Lo Iacono, e al timoniere di Minori Davide Orlandi. La manifestazione remiera s’è svolta in condizioni meteo marine impegnative, in ragione delle condizioni del moto ondoso dato in crescente aumento, che hanno reso più incerto il risultato delle batterie di qualificazione, della semifinale e della finale sino all’ultimo colpo di remo. Le condizioni di mare non certo favorevoli hanno esaltato la passione e l’abilità remiera di tutti gli equipaggi, che si sono affrontati in sicurezza grazie alla presenza dai natanti della Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile e del supporto tecnico fornito dalla Lega Navale per il mantenimento del campo di regata, che gli organizzatori ringraziano.

Alla gara, oltre ad un numeroso pubblico, hanno presenziato il Sindaco Ernesto Tedesco con gli Assessori Cinzia Napoli e Sandro De Paolis e il Delegato Sport Matteo Iacomelli; il Direttore Marittimo del Lazio CV (CP) Francesco Tomas; il Cte della Compagnia della GdF Col. Armando Franza e il Cte della Polizia Locale Ivano Berti, la presidente della Ass. Festeggiamenti S. Fermina Ombretta Del Monte e la Presidente Fondazione Cassa di Risparmio Civitavecchia Prof.sa Gabriella Sarracco.