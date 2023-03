“Festa della Donna”, le iniziative nel territorio

Tantissime le iniziative in programma su tutto il territorio per celebrare la “Festa della Donna”, domani mercoledì 8 marzo 2023.

LADISPOLI

Ladispoli celebrerà l’otto marzo con un evento che vuole coniugare le iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con le espressioni dell’arte femminile nel corso dei secoli. In occasione della Festa della Donna, mercoledì 8 marzo, dalle ore 16,00, presso la sala conferenze di via Odescalchi 77 a Ladispoli, si svolgerà l’evento “Donna: una tavolozza di colori”. Incontro organizzato dalla delegata alla tutela delle donne vittime di violenza, Lucia Cordeschi, insieme alla delegata all’arte, Felicia Caggianelli ed al delegato alle politiche sociali, Fiovo Bitti. L’incontro si pone l’obiettivo, nel giorno della Festa della Donna, di evidenziare i risultati ottenuti dallo sportello antiviolenza di Ladispoli e nel contempo di porre l’accento sulla figura della donna nel mondo dell’arte. A coreografia dell’iniziativa saranno esposte opere d’arte come dipinti e sculture, realizzate dalle artiste del territorio, la mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 10,00. Un’esperta illustrerà la figura della donna nel mondo dell’arte. Prevista la lettura di poesie sull’argomento

CERVETERI

Un 8 Marzo a sostegno delle donne afghane e iraniane a Cerveteri, con un incontro promosso da Spi/cgil, Auser, UDI “Nilde Iotti” Cerveteri Ladispoli, Associazione donne libere iraniane, con il patrocinio del Comune, alle ore 17 al Granarone. A seguire marcia silenziosa promossa da varie associazioni del territorio (Burkina Kamba – Bambini nel deserto ong-onlus, Caere 2020, Maraa, Scuolambiente, Centro Solidarietà Cerveteri).

“Questo 8 marzo 2023 (data in cui anche per noi donne occidentali c’è poco da festeggiare e molto da cambiare per battere il patriarcato e ottenere la parità di genere), lo dedichiamo alle nostre sorelle iraniane e afghane affinché arrivi loro la nostra solidarietà e il nostro forte abbraccio”.

SANTA MARINELLA

Una serie di eventi organizzati dall’Amministrazione comunale celebrano la giornata dell’8 Marzo a Santa Marinella. Il primo evento della giornata si terrà alle ore 10.30 con le letture di BibliotechiAmo ‘Eroine Astute e Coraggiose’ con le voci di Carmen e Mirko presso la Biblioteca comunale. Più tardi alle ore 16.30 la manifestazione si svolgerà nel caratteristico centro storico della Città, in particolare nella “nuova” e riqualificata Piazza Trieste con ‘Donne, Vita, Libertà’. La Consulta delle Donne di Santa Marinella ha voluto intitolare la celebrazione dell’8 marzo con lo slogan ideato alcuni anni fa dalle donne curde, che oggi risuona nelle piazze di tutto il Medio Oriente. Si succederanno così gli interventi degli studenti del Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Galileo Galilei e dell’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù con il reading di testi di donne iraniane e afgane a cura dell’Associazione Culturale Le Voci, il contributo musicale dell’Associazione Sinphonica_Mente e una performance dell’attrice Francesca Antonelli. Gli appuntamenti proseguiranno venerdì 10 marzo alle ore 17.00 presso la Biblioteca Capotosti con l’intervento di Igiaba Scego per il Progetto SBCS ‘Libere, Lo sguardo delle Scrittrici sul mondo’ con la presentazione del libro ‘Cassandra a Mogadiscio’ che racconta la Somalia dilaniata nell’indifferenza del mondo con gli occhi di una ragazzina.

