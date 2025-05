Femminicidio a Civitavecchia, uccisa donna di 46 anni

CIVITAVECCHIA – Femminicidio a Civitavecchia. Un uomo di 54 anni, di origine venezuelana, ha confessato di aver ucciso la compagna di 46 anni di origine bulgara. L’uomo si sarebbe presentato, intorno alle 14, presso la caserma dei Carabinieri confessando l’omicidio. Gli uomini dell’arma si sono recati immediatamente sul posto, in via Gorizia in pieno centro cittadino, trovando il corpo della donna morta sulle scale dell’androne del palazzo con più colpi di arma da taglio all’addome. Le indagini sono in corso per capire la dinamica e il movente.