Emergenza Covid. In distribuzione buoni spesa a 419 nuclei famigliari

CIVITAVECCHIA – Parte la consegna del secondo giro di buoni spesa a cura di Protezione civile e Croce Rossa. Come spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Alessandra Riccetti, “il comune di Civitavecchia, attraverso il bando emesso dai nostri uffici, ha individuato 419 nuclei familiari. A loro sono destinati i buoni spesa di questa fase, sempre destinati ad acquisto di beni di prima necessità, che sono stati emessi in vari tagli, conformemente alla composizione delle singole famiglie. I buoni spesa saranno ricevuti dai destinatari direttamente presso il proprio domicilio nelle giornate di oggi e domani da personale qualificato, grazie alla professionalità di Croce Rossa e Protezione civile. È un sostegno che crediamo importante per il tessuto sociale della città, in una fase in cui la grave emergenza sanitaria si sta trasformando in una emergenza economica altrettanto drammatica, che cercheremo di combattere con ogni mezzo a nostra disposizione”, conclude l’Assessore Riccetti.

Intanto il Polo Logistico d’Emergenza di Fiumaretta continua a ricevere donazioni, grazie alle quali potrà continuare nell’opera di sostegno alle famiglie in difficoltà attraverso la distribuzione di pacchi alimentari e con altri generi di prima necessità. Nei giorni scorsi è intervenuta la Fondazione Sciacca di Roma, che grazie all’interessamento di Don Bruno Cima ha stanziato risorse che sono state utilizzate per l’allestimento del Polo logistico. Sempre nei giorni scorsi si era segnalato il gruppo Abc Civitavecchia della delegazione Viterbo-Rieti dell’Ordine di Malta d’Italia: l’ingente quantità di prodotti è ancora attualmente in distribuzione. Infine, particolarmente significativa anche la donazione di circa duemila euro, raccolti dai due circoli Lions del territorio, e altri 1200 euro dall’Ordinariato militare. Saranno utilizzati da Croce Rossa e Protezione civile per acquisti mirati su beni di prima necessità di cui i magazzini di Fiumaretta sono carenti.