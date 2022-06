CERVETERI – Elena Gubetti trionfa a Cerveteri ed è la prima donna Sindaco della città etrusca. L’ormai ex Vicesindaca della Giunta Pascucci ha sconfitto al ballottaggio il candidato del centrodestra Gianni Moscherini, ottenendo il 52,95% (6.677 voti) contro il 47,05% (5932 voti) dello sfidante.

Affluenza in picchiata, tuttavia, come nel resto d’Italia, con il solo 41,42% degli elettori che si è recato alle urne a dispetto del 60,67% del primo turno.

Per la Gubetti, una vittoria che ricompatta il centrosinistra, mentre al centrodestra non è bastato il sostegno della Belardinelli a Moscherini che incassa la quarta sconfitta amministrativa in pochi anni dopo le elezioni perse a Civitavecchia e poi due volte a Tarquinia.

