Duro attacco del premier Conte a Salvini e alla Meloni

Il premier Giuseppe Conte nella conferenza di ieri sera ha annunciato il lockdown fino al 3 Maggio.

“E’ una misura dura di cui mi prendo tutta la responsabilità politica – ha dichiarato – ma non possiamo vanificare quanto fatto fino ad oggi. Si rischierebbe un aumento dei decessi e delle vittime. Il lavoro per la fase 2 è già partito, non possiamo aspettare che il virus sparisca dal nostro territorio”. Sarà, secondo le parole di Conte, una fase graduale e richiederà tempo. Il premier ha chiarito che “la battaglia che l’Italia deve condurre è l’eurobond, il fondo deve avere una potenza di fuoco proporzionata alle risorse che sono richieste da una economia di guerra e deve essere disponibile subito”.

Sulle polemiche che sono nate nelle ultime ore riguardo al MES, Conte ha fatto alcune precisazioni, non evitando questa volta le polemiche: “Il MES esiste dal 2012, non è stato istituito ieri, non è stato approvato o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora con il favore delle tenebre, questo governo guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza. L’Italia non ha firmato alcuna attivazione del MES, non ne ha bisogno perchè è uno strumento totalmente inadeguato, inadatto rispetto all’emergenza che stiamo vivendo”.