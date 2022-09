Domenica alla marina la prima edizione di “Spiaggia e fondali marini puliti”

CIVITAVECCHIA – Domenica 18 settembre si svolgerà la 1^ edizione della manifestazione “Spiaggia e Fondali Marini Puliti”, organizzata da Fare Verde Gruppo di Civitavecchia unitamente al Centro Sub NADIR di Roma, con il patrocinio gratuito della città di Civitavecchia.

Le operazioni subacquee di pulizia dei fondali antistanti la spiaggia della Marina saranno effettuate dagli operatori subacquei del CS NADIR, della FISA – Federazione Italiana Sport Acquatici – Roma e del Reparto ROMA ASD – Centro Sportivo Funzionale di Roma mentre la pulizia della spiaggia dai volontari delle associazioni locali Fare Verde, Pro Natura – Nucleo Operativo Ambientale e Amici della polizia penitenziaria.

“Scopo della manifestazione, già programmata per lo scorso 12 giugno e annullata, a seguito del divieto di balneazione per la presenza di alghe tossiche – dichiarano congiuntamente il Presidente di Fare Verde, Paolo Giardini e il Presidente CS NADIR, Alfredo Borborini – è la pulizia dei fondali recuperando il sommerso e della spiaggia dai rifiuti naturali (alberi, rami, alghe ecc.), artificiali (pneumatici, materiali ferrosi, plastiche, bottiglie in vetro ecc.), sensibilizzare la cittadinanza al corretto uso dello smaltimento dei rifiuti”.

I cittadini sono invitati a partecipare, ritrovo ore 09.00 a piazza Betlemme ove saranno consegnati, a cura dei volontari di Fare Verde, i materiali per la raccolta rifiuti (guanti e sacchetti). Termine della manifestazione ore 12.00.