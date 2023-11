Disservizio idrico in alcune zone di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 comunica che, a causa di un disservizio dovuto a Talete Spa, il flusso idrico addotto al punto di fornitura “Filtri Aurelia” è inferiore a quello previsto, pertanto si stanno verificando mancanza d’acqua e/o abbassamento di pressione alle utenze nelle seguenti zone: Borgata Aurelia, via Aurelia Nord e La Scaglia, Pantano e Sant’Agostino, Area Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa), Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo. Potranno essere interessate dalla sospensione anche alcune zone limitrofe a queste.

Acea Ato2 si è immediatamente attivata per predisporre tutte le misure necessarie per la risoluzione della problematica al fine di riprendere le normali condizioni di servizio quanto prima. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800 130 335.