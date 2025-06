Disservizi elettrici: Enel comunica risoluzione guasto tecnico

CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza di essere stata in costante interlocuzione con Enel Distribuzione in merito ai disservizi che si sono verificati in diverse zone della città e che stanno arrecando disagi a cittadini, attività commerciali e servizi pubblici.

A seguito delle segnalazioni ricevute, l’Amministrazione ha richiesto chiarimenti alla società fornitrice, che ha comunicato di “guasti sulle linee a media tensione interrate, ed in particolare un doppio guasto ha riguardato una stessa linea di media tensione, che pertanto è rimasta in parte disalimentata da ambedue le possibili alimentazioni, coinvolgendo circa 1.100 clienti localizzati nel territorio del Comune.”

Enel Distribuzione ha reso noto che “Nelle more della riparazione del guasto, per la rialimentazione dei clienti è stato richiesto l’intervento della power station” e che “Alle ore 16:10 sono stati rialimentati tutti i clienti.”

L’interlocuzione tra l’amministrazione e il gestore continuerà per monitorare l’andamento della situazione.