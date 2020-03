Coronavirus 16 nuovi casi a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Sono 16 i nuovi casi positivi a Civitavecchia confermati dalla ASL Roma 4 e 229 persone in sorveglianza. Santa Marinella 4 positivi confermati e 118 persone in sorveglianza. Un caso risultato positivo anche a Tolfa come confermato 20 persone sotto sorveglianza. Oggi si è diffusa la notizia di un primo caso positivo all’interno degli uffici comunali di Civitavecchia. Disposta immediatamente la quarantena per chi ha avuto contatti con il funzionario e la sanificazione degli ambienti. Il Sindaco Tedesco questa mattina ha firmato l’ordinanza di chiusura della Marina, Pirgo e di tutti gli accessi al mare tra viale Garibaldi, Thaon De revel e Piccolo Paradiso. La buona notizia è che il Policlinico Gemelli ha attivato da oggi il Covid Hospital 2 con 32 posti di malattie infettive e 21 di terapia intensiva. Manziana 3 positivi confermati e 40 in sorveglianza.

Correlati