Codici: “Il processo di Malagrotta è ancora in piedi, c’è poco da festeggiare”

ROMA – Come mai? È la domanda che si pone l’associazione dei consumatori CODICI dalla lettura dell’articolo pubblicato nell’edizione di ieri del quotidiano La Repubblica in merito alla discarica di Malagrotta a Roma.

“Con grande enfasi – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – viene data notizia dell’archiviazione dell’inchiesta riguardante la possibile correlazione causale tra l’attività della discarica di Malagrotta ed i decessi e le malattie sospette denunciate nel territorio. Ci chiediamo come mai sia stato pubblicato un articolo del genere, considerando che ricostruisce solo parzialmente una vicenda lunga e dolorosa, come riconosce lo stesso giornalista. Oltre 10 anni di denunce e di sofferenze, di lutti e malattie. È bene ricordare che il processo per Malagrotta è ancora in corso. Il caso non è chiuso, come qualcuno vuol far credere. Come associazione siamo impegnati a difendere i cittadini che vivono in quel territorio e continueremo a batterci in aula per far emergere la verità sull’attività di Malagrotta, per tutelare la salute e l’ambiente”.