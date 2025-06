Civitavecchia, interruzione fornitura idrica impianto filtri Aurelia

CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 comunica che, causa interruzione della fornitura idrica all’Impianto Filtri Aurelia da parte del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione dalle 07:00 alle 22:00 nelle seguenti strade/zone:

Zona Borgata Aurelia

Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia

Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea)

Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La rosa)

Zona Area Portuale

Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per tutta la durata del disservizio, stazioneranno autobotti in via Gioacchino Rossini e via Niccolò Paganini

(Borgata Aurelia).

Acea Ato2 provvederà ad avvisare gli utenti anche tramite sito Web ed affissione cartelli.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet

www.gruppo.acea.it.