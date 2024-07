Civitavecchia. Incendio in una baracca in via Baldini, morto il cane all’interno

CIVITAVECCHIA – Intervento dei Vigili del fuoco di Civitavecchia questo pomeriggio quando, alle ore 14.30, si sono recati per un incendio in via Antonio Baldini in Civitavecchia. A bruciare era una baracca che, per cause in corso di accertamento, era completamente avvolta dalle fiamme. Nonostante la rapidità nello spegnimento delle fiamme, all’interno della baracca c’era un cane, pastore maremmano, purtroppo è rimasto vittima del rogo. Accertatosi che non ci fosse nessun altro, i Vvf hanno messo in sicurezza l’area, facendo si che le fiamme non si propaghino per la sterpaglia circostante. Giunti sul posto i sanitari del 118 e la Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia