Civitavecchia, alga tossica: divieto di balneazione al Pirgo

CIVITAVECCHIA – Arpa Lazio ha comunicato al Comune di Civitavecchia che, in seguito al monitoraggio effettuato come ogni anno in previsione della stagione balneare, è stata evidenziata una fioritura dell’alga potenzialmente tossica, la Ostreopsis Ovata, nel tratto di mare di fronte ai “Bagni Pirgo”. E siccome le concentrazioni superano i limiti di legge il sindaco Ernesto Tedesco ha firmato ieri un’ordinanza “contingibile e urgente” che vieta temporaneamente la balneazione e la frequentazione dell’arenile in prossimità dei bagni del Pirgo, in particolare in caso di venti forti provenienti dal mare che possono favorire la formazione ed il trasporto di aerosol marino. Si vieta altresì di raccogliere e consumare molluschi raccolti in quel tratto di arenile. In caso di comparsa dei sintomi ricollegabili all’alga tossica – eritemi, congiuntiviti, rinorrea, tosse ecc… – ci si deve allontanare immediatamente dalla spiaggia e rivolgersi al presidio medico o alla farmacia più vicini