Cerveteri. Scuolambiente: “No ad una struttura turistica a ridosso della Palude di Torre Flavia”

CERVETERI – Scuolambiente esprime stupore e preoccupazione per la delibera approvata dalla Giunta comunale che consente l’avvio dell’iter per la realizzazione di un impianto di natura turistico-ricettiva a ridosso del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia.

“Come Associazione presente in area da più di vent’anni – si legge in una nota – siamo stati impegnati per divulgare, salvaguardare e proteggere questo scrigno di biodiversità, unico nel territorio. In collaborazione con la precedente Amministrazione, con l’attuale, con molte altre Associazioni e con la stessa Città Metropolitana che ci ha riconosciuto questo impegno inserendoci nel Catalogo Gens di Città Metropolitana Roma Capitale, abbiamo promosso eventi, attività di pulizia, interventi di manutenzione e produzione di cartellonistica, sostenendo spesso le spese relative, che potessero valorizzare l’Oasi e renderla fruibile in modo consapevole e rispettoso dei difficili equilibri che un’area così delicata richiede. Crediamo che certamente l’Oasi possa essere un volano di promozione turistica, di un turismo non massivo, consapevole e rispettoso della natura. Siamo al contrario convinti che un intervento invasivo come quello prospettato possa nuocere al delicato equilibrio faticosamente raggiunto. Riteniamo pertanto che una decisione così importante debba essere condivisa con la cittadinanza e con le Associazioni che nel territorio si sono battute per tanto tempo per la salvaguardia del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia per non vanificare tanti anni di impegno comune per il raggiungimento di una situazione sostenibile. Auspicando un ripensamento da parte dell’Amministrazione ci dichiariamo fin da ora disponibili ad un confronto con tutti coloro che hanno a cuore uno sviluppo compatibile con le risorse del territorio”.