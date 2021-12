Blasi (M5S): “Monumento naturale lago di Vulci-Torre Crognola traguardo importante per l’educazione ambientale”

VITERBO – “Sono veramente soddisfatta della conclusione dell’iter dell’istituzione del Monumento Naturale Lago di Vulci – Torre Crognola” avvenuto oggi in Commissione Agricoltura e Ambiente in Consiglio Regionale. Un’area umida con una storia importante per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente visto che è stata tra le prime oasi di protezione della fauna ad essere riconosciuta dalla Regione Lazio nel 1982 con un ruolo proattivo nell’educazione ambientale anche grazie alla gestione affidata al WWF”.

Così la consigliera regionale M5S, Silvia Blasi. “Un ecosistema umido prezioso per la tutela dell’avifauna stanziale e migratoria – continua la consigliera M5S – estremamente vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici e dell’azione antropica. L’area in questione è parte della Rete Natura 2000 essendo stata designata come zona speciale di conservazione dal Ministero dell’Ambiente nel 2016. Con la sua istituzione si conclude un percorso lungo attivato anche grazie alla iniziativa della locale sezione LIPU della provincia di Viterbo”.

“Si tratta di un traguardo importantissimo – conclude Silvia Blasi – perché il riconoscimento dello status di tutela apre a opportunità di fruizione e gestione importanti ai fini della educazione ambientale e della conoscenza della biodiversità del nostro territorio. Tutto ciò a dimostrazione del nostro costante impegno nel proteggere tutti quei luoghi che rappresentano un valore aggiunto per la nostra Regione e per i suoi abitanti”.